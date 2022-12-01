طلب نيابي للسوداني بسحب يد وزيرة الهجرة: وزعت الغذاء الفاسد للنازحين

2022/12/01 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طلب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان علي، اليوم الخميس، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سحب يد وزيرة الهجرة ايفان جابرو على خلفية توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بين النازحين.

وقال سليمان، إن "المواد الغذائية التي وزعتها وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم مام رشان كانت منتهية الصلاحية وليس صالحة للاستهلاك البشري "، وفق البيان الصادر من مكتبه الإعلامي والذي تلقته (بغداد اليوم).



مضيفا، ان "المواد الغذائية التي تزودها بهم وزارة الهجرة والمهجرين غير صالحة للاستخدام في أي وقت".

وأشار إلى أن "هناك حالة عدم الرضا على أداء وزير الهجرة والمهجرين"، مطالبا بحسب البيان من "السوداني سحب يد وزير الهجرة".

وأكد، أن "بخلاف الطلب ستعمل لجنة الهجرة والمهجرين باستجواب وزير الهجرة داخل قبة البرلمان".

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