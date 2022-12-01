2022/12/01 | 13:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تنفي إرسال مقترح لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/01 | 13:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي إرسال مقترح لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي إرسال مقترح لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).