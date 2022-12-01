شاهد بالفيديو.. عملية استخبارية دولية تهز العراق بضربة خاطفة

2022/12/01 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MLTkKZXz10g

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