2022/12/01 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امننفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ارسالها مقترحا لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي ارسالها مقترحا لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي ارسالها مقترحا لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).