لبنان.. البرلمان يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية

2022/12/01 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل البرلمان اللبناني، الخميس، للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ شهر، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

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