تعرف على أسرار انفجار كوني نادر حدث على بعد 8.5 مليار سنة ضوئية من الأرض

2022/12/01 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الوميض الساطع الذي ظهر في سماء الليل في فبراير/شباط، نتيجة شرود نجم قريب جدا من ثقب أسود فائق الكتلة، حيث واجه النجم نهايته المفاجئة وتمزق إلى أشلاء.

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