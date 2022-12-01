الأمن البرلمانية تعلق على التغييرات في وزارة الداخلية والدفاع

2022/12/01 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/..علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، على اجراء التغييرات الكبيرة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.وقال نائب رئيس اللجنة مهدي تقي امرلي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الوزير له صلاحيات اجراء التغييرات والإصلاحات داخل وزارته، خصوصاً ان لكل وزير منهاج وزاري، ونجاح هذا المنهاج يعتمد على أدوات التنفيذ ولهذا التغييرات التي تجري هي […]

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