2022/12/01 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة 15 تلميذا نتيجة سقوطهم بمخزن مياه مجاري في احدى مدارس الديوانية..



صور المركز الخبري الوطني.

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