اعتقال متهم اغتصب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في بغداد

2022/12/01 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم

الخميس، القاء القبض على متهم اغتصب

طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات جنوب

العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء

القبض

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