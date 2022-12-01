2022/12/01 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شير توقعات “ستاندرد آند بورز جلوبال” و”مورجان ستانلي” إلى تفوق الهند على اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

بالنسبة لوكالة التصنيف الائتماني فتتوقع وصول متوسط معدل نمو اقتصاد الهند إلى 6.3% حتى عام 2030، في حين يقدر البنك الأمريكي تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن المستويات الحالية بحلول 2031.

وحسبما نقلت “سي إن بي سي”، كتب محللو “مورجان ستانلي” في التقرير: الهند لديها الظروف الملائمة لازدهار اقتصادي يغذيه الاستثمار في التصنيع وتحول الطاقة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة في البلاد، وأن هذه العوامل ستجعل من الهند ثالث أكبر اقتصاد وسوقا للأوراق المالية في العالم قبل نهاية العقد.

وتستند توقعات “ستاندرد آند بورز” على استمرار التحرير المالي في الهند وإصلاح سوق العمل، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري.

وذكر محللو الوكالة أن هناك تركيزا واضحا من قبل حكومة الهند على أن تصبح مركزًا للمستثمرين الأجانب، وقوة تصنيعية، وأن وسيلتها الرئيسية للقيام بذلك هي من خلال خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج لتعزيز التصنيع والصادرات.

هذا ونما اقتصاد الهند بنسبة 6.3% في الربع السنوي المنتهي في سبتمبر على أساس سنوي، بأعلى قليلاً من التوقعات البالغة 6.2%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).