النزاهة تشكل فريق التحقيق الميداني لتسلُّم الشكاوى الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ

2022/12/01 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تشكل فريق التحقيق الميداني لتسلُّم الشكاوى الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ.

وقالت الهيئة في بيان ، إنه "تعزيزاً لمصادر تلقي الإخبارات وانطلاقاً من واجبها في الوقاية من الفساد ومكافحته بأيسر الطرق المتاحة قانوناً ولأهميَّة الحصول على المعلومات والمستندات للقيام بواجباتها في التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لقانونها النافذ، تقرر تأليف فريق التحقيق الميداني لتسلُّم الشكاوى والإخبارات التي تُطرَحُ عبر وسائل الإعلام المرئيَّة الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ في دوائر الدولة ومُؤسَّساتها المُختلفة".

وأضافت أنَّ "الفريق الميداني الذي تمَّ تأليفه برئاسة مُحقِّقٍ وعضويَّة تحرّيٍّ وإعـلاميٍّ من مُنتـسبي الهيئـة، ستكـون مهـمَّتُه التـواصل مـع مُقــدِّمي البـرامـج الـتي تُعْرَضُ عبر القنوات الفضائيَّة، في حال طرحها مواضيع تتعلَّق بقضايا الفساد وهدرٍ للمال العام؛ بغية انتقالهم إلى استوديو البثِّ لتسجيل إخبارٍ عن مزاعم الفساد المعروضة، والحصول من ضيف البرنامج على صورٍ من المُستنـدات والأدلة التي بحوزته، التي يُمكنها أن تثبت تلك المزاعم والشبهات".

ولفتت إلى أنَّ "الهيئة مُستمرَّةٌ بتلقِّي البلاغات والشكاوى والمعلومات الخاصَّة بقضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ من مُختلف المصادر الأخرى، ورصد أفعال الفساد في المُؤسَّسات المُختلفة والتحرِّي عنها، والتحقيق فيها بالتنسيق مع الجهات الرقابيَّة المُختصَّة وتحت مظلة القضاء، كالرقم المجاني (154)، والبريد الإلكتروني hotline@nazaha.iq ، إضافةً إلى حضور المُشتكي لمقرِّ مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمُحافظات؛ لتقديم الشكاوى والبلاغات بشكلٍ مباشرٍ وغيرها من نوافذ الإبلاغ".

وُثمِّنُت الهيئة "دور وسائل الإعلام في مُساندتها لها في مكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه والحفاظ على المال العام"، داعية "جميع وسائل الإعلام الى ضرورة مراعاة اعتباراتٍ ومُحدِّداتٍ موضوعيَّةٍ مهنيَّةٍ في عرض شبهات الفساد، وعدم اللجوء إلى التشهير والكيديَّة في طرح الشبهات والمزاعم،عادةً الإعلام الشريك الذي يمكن أن يعضد عملها؛ من أجل تحقيق غايات ومطالب الشعب في كشف الفاسدين وفضحهم وعزلهم ومن يُساندُهم أو يحاول التغطية على أعمالهم عبر التشويش والتشكيك وإعمام صفة الفساد على الجميع".

وللتواصل مع الفريق عبر الهاتف (واتساب): 07705809543

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