صعود جنوني لعقارات بغداد.. هل تحوّلت إلى اقتصادات خفية لزعامات سياسية؟

2022/12/01 | 14:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوّل تراخي دور الأجهزة الرقابية وغيابها في العراق بعد عام 2003 العقارات لبيئة ملائمة لغسل الأموال، مما جعل عقارات العاصمة العراقية بغداد هدفا للمُتهمين بالفساد وسرقة المال العام.

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