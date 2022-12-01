2022/12/01 | 14:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7k-3o0x01Y8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعض الكتل تتكئ على إسرائيل وأمريكا وإيران) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعض الكتل تتكئ على إسرائيل وأمريكا وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).