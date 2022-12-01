2022/12/01 | 14:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P5FcaNALuzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. أمطار غزيرة مع بداية الموسم الزراعي الجديد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. أمطار غزيرة مع بداية الموسم الزراعي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).