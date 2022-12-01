إسبانيا.. رسائل مفخخة جديدة إحداها لرئيس الوزراء بعد انفجار بالسفارة الأوكرانية

2022/12/01 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق الشرطة الإسبانية في رسالة مفخخة مشبوهة أُرسلت إلى قاعدة جوية خارج مدريد في ساعة مبكرة من الخميس، بعد يوم من انفجار رسالة مفخخة في السفارة الأوكرانية ما أدى إلى إصابة موظف، حسبما أفادت وزارتا الداخلية والدفاع، ونقلت عنها أسوشيتد برس ورويترز.

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