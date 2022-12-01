خبير مصري: سد النهضة سينهار قريباً نتيجة العوامل الجيولوجية المختلفة

2022/12/01 | 14:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير المياه المصري بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن أسباب قصر العمر الافتراضي لسد النهضة الإثيوبي.وأشار شراقي في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” إلى أن إثيوبيا هي الأولى عالميا في ترسيب الطمي مما يعجل بالعمر الافتراضي لسد النهضة، مشيرا … Readmore

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