2022/12/01 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت مصادر لـ المسلة، الخميس، 1 كانون الاول، 2022، ان السوداني...

ظهرت المقالة السوداني يحيل مدير السفر والحدود الى القضاء أولاً على المسلة.

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