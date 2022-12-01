2022/12/01 | 14:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d-tWu8FKWug

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني عازمة على تشريع قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان خلال الدورة الحالية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني عازمة على تشريع قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان خلال الدورة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).