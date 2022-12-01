مصنع جعة عمره 100 عام بإيران يحظى بحياة جديدة.. ما الذي يحتضنه الآن؟

2022/12/01 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط العاصمة الإيرانية، طهران، يقبع مصنع جعة يبلغ عمره 100 عام نفخت فيه شركة "Ahmadreza Schricker Architecture - North" المعمارية، أو "ASA North"، حياةً جديدة.وأصبح الهيكل من المشاريع الفائزة بجائزة "آغا خان" المرموقة للعمارة هذا العام.

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