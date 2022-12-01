الحضور الجماهيري يحطم الأرقام القياسية في كأس العالم 2022

2022/12/01 | 14:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

رغم سخونة المنافسات داخل المستطيل الأخضر خلال منافسات كأس العالم 2022 المقام في قطر وتستمر منافساته حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، والمتعة التي يقدمها اللاعبون داخل الملعب إلا أن هناك اللاعب رقم 1 الذي خطف الأنظار في كل المباريات وهو الجمهور الذي شرف العرب، خلال أول مونديال يقام في أراض عربية.

اللاعب رقم 1 يشرف العرب في المونديال

شهد كأس العالم بقطر 2022 تحطيم الأرقام القياسية من حيث عدد الحضور الجماهيري خلال أول 24 مباراة، التي شهدت حضور مليون و216 ألف و879 متفرجا، وتخطى ذلك رقم الـ6 نسخ السابقة لنفس العدد من المباريات.

الجماهير تلفت الأنظار بالمونديال

وكان الحضور الأكبر في مباراة الأرجنتين والمكسيك التي فاز فيها راقصو التانجو بهدفين دون رد، وأقيمت على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، أعلى نسبة حضور جماهيري، بعد وصول العدد إلى 88966 متفرجا.

مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، التي أقيمت على استاد البيت، وفاز فيها الإكوادور بهدفين دون رد، جاءت في المركز الخامس ضمن قائمة أعلى نسبة حضور جماهيري بمونديال 2022، بعد أن بلغ 67372 متفرجا.

ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال المنافسات الحاسمة بلمونديال بداية من الأدوار الإقصائية بدور الستة عشر، التي تشهد خروج المنتخب المغلوب بشكل مباشر.

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