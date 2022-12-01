وزير النفط يصادق على قوائم تثبيت المتعاقدين وتحويل الاجراء اليوميين الى عقود

2022/12/01 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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صادق السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني على محاضر تثبيت المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم مع الوزارة وتشكيلاتها اكثر من سنتين وصادق ايضا السيد الوزير على محاضر الاجراء اليوميين العاملين في وزارة النفط وتحويلهم الى عقود وفق القرار (315) لسنة 2019.



و تم ارسال القوائم الى وزارة المالية من اجل استحصال الموافقات اللازمة لذلك .

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