اصابة 7 تلاميذ لسقوطهم من احدى العاب مدينة الملتقى الترفيهية شمالي البصرة

2022/12/01 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بان 7 تلاميذ اصيبوا نتيجة سقوطهم من احدى العاب مدينة الملتقى الترفيهية شمالي البصرة.

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