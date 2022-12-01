وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات لشرطة الملاعب بشأن استضافة البصرة لخليجي 25

2022/12/01 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، عدداً من التوجيهات الى شرطة الملاعب لتعزيز الأمن والاستقرار خلال استضافة البصرة لخليجي 25.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إنه "بهدف الإطلاع على الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25، تفقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، معلب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في محافظة البصرة".

واضاف أن "وزير الداخلية أكد على أهمية تضافر الجهود من اجل إنجاح هذا العرس الكروي الكبير الذي ستحتضنه البصرة الفيحاء"، مبيناً أن "الشمري تفقد الإجراءات التي تقوم بها شرطة أمن الملاعب".

واكد الشمري بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، على "العديد من التوجيهات التي من واجبها تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطط المرسومة في هذه البطولة المؤمل إقامتها مطلع العام المقبل، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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