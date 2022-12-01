الإعلان عن وجبة جديدة من تعويضات المتضررين في ديالى

2022/12/01 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الخميس، عن وجبة جديدة من تعويضات

المتضررين في محافظة ديالى.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان،

أن "اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين

جراء العمليات الحربية والأخطاء

العس

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