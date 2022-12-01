ايرادات تصدير النفط تتجاوز ثمانية مليارات الشهر الماضي

2022/12/01 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، ان إيرادات العراق للشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (82.417) دولاراً.

وقالت الوزارة في بيان، انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي، (99) مليونا (867) الفا و(946) برميلاً، بايرادات بلغت (8.231) مليار دولار".

وأضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(204) الفا و (696) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 363) الفا و( 20 ) برميلا"، مشيرة الى ان "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(329) الف برميل في اليوم".

وأكدت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (82.417 ) دولار".

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