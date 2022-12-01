الشمري يتابع الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25 (صور)

2022/12/01 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنتفقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، معلب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في محافظة البصرة، بهدف الاطلاع على الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25.

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