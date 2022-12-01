2022/12/01 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل -الزمان أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي، الخميس، تسجيل عشرات الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” خلال العام 2022.وقال البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم من أربيل، إنه “خلال الأشهر الـ11 من العام 2022 أجرت الوزارة أكثر من 538 ألف فحص لمرض نقص المناعة المكتسب لأولئك الذين يقدمون على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان العراق يعلن عدد المصابين بمرض الايدز ومعظم من الوافدين الاجانب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كردستان العراق يعلن عدد المصابين بمرض الايدز ومعظم من الوافدين الاجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).