2022/12/01 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وفد من لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب فيان عبد العزيز عبد الرحمن رئيس السن والنائب السيد حسين السعبري والنائب السيد امانج محمود والنائب السيد محمد الزياديامس الاربعاء مدينة بسماية السكنية ، وكان في استقبالهم مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار السيد حيدر حمادة وعدد من المسؤولين عن المشروع .

حيث جرى الاطلاع على الاشكالات والعقبات التي تقف امام اكمال المشروع وصولا ل 100 الف وحدة سكنية ، وتذليل الصعوبات لخدمة اهالي المدينة .

وابدى السادة النواب حرصهم على دعم اكمال المشروع واستمراره وتقديم الخدمات لساكنيه ، وان يتم مخاطبة الدوائر والموسسات للاسراع بتوفير المتطلبات الاساسية للمواطنين ، اضافة الى تقديم كل التسهيلات للهيئة الوطنية للاستثمار للمضي قدما باكمال المشروع .

من جانبه اكد السيد حمادة ان الهيئة الوطنية للاستثمار تثمن عاليا زيارة السادة اعضاء مجلس النواب ودعمهم الكبير لاستمرار المشروع وتسهيل الاجراءات لتقديم كل ما يخدم المواطنين في بسماية ، وان الهيئة حريصة على ان يتم حل جميع الاشكالات مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لاستئناف العمل .

وفد من لجنة الاستثمار والتنمية النيابية يزور مدينة بسماية السكنية #العراق #بغداد #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/bqbqpi7Mml

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) December 1, 2022

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