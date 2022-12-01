السيد الحكيم يلتقي السفيرة الأمريكية ويؤكد أنّ العراق لم ولن يكون ممراً لتهديد أمن واستقرار دول الجوار

2022/12/01 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني صباح اليوم سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد سعادة السيدة ألينا رومانوسكي وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

كما أكد سماحته أهمية استقرار العراق كمدخل رئيس لأمن واستقرار المنطقة، مبينا مقومات النجاح التي تمتلكها حكومة السيد السوداني من الدعم الدولي والإقليمي والدعم النيابي والاستقرار الأمني والوفرة المالية، مجددا سماحته رغبة العراق بعلاقات متوازنة مع الجميع من ثابت حفظ سيادته وتحقيق مصالح شعبه.

كما دعا السيد الحكيم إلى إسهام أكبر في دعم قضايا التغير المناخي ومواجهة التصحر والإصلاح الإقتصادي، مؤكدا حرص العراق على أن لا يكون ممرا أو منطلقا لتهديد أمن واستقرار دول الجوار.

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