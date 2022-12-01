2022/12/01 | 15:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. التربية تقرر ايقاف التكليف والتنسيب الى الممثليات في كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/01 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تقرر ايقاف التكليف والتنسيب الى الممثليات في كردستان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تقرر ايقاف التكليف والتنسيب الى الممثليات في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).