المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

2022/12/01 | 16:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تعلن تمويلها.

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