الرئيس العراقي يشيد بالمواقف

2022/12/01 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الخميس، أهمية توحيد

الصفوف وتكاتف الجهود من أجل إرساء

الأمن والاستقرار وحماية أسس التعايش

السلمي بين جميع مكونات وأطياف الشعب

العراقي.

وقال المكتب الإعل

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