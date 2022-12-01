من اسطنبول لبغداد.. فنان يروي

2022/12/01 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب الفنان العراقي فلاح ابراهيم، اليوم الخميس، احدى شركات الطيران العراقية في مطار بغداد بالاعتذار الى المواطنين بعد تأخر رحلتهم يوما كاملا من اسطنبول الى بغداد ، فيما وصف الحادثة بانها "كانت يوما مرعبا عاشها نجله ضمن المسافرين".

وقال ابراهيم في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، "لا أعرف متى يٌحترم المواطن العراقي في هذا البلد"، مشيرا الى أنه "تخيلوا رحلة من مطار بغداد لاسطنبول تستغرق يوم بالكامل، تخيلوا أيضا ان الطائرة تصل لاسطنبول وتمنع من النزول في المطار لمخالفة شروط السلامة".

واضاف: "تخيلوا لا يوجد في الطائره من يهدأ الركاب او يعتذر منهم او يطمئنهم بعد كل هذا الرعب".

وتابع: "ساقدم شكوى بالمحكمة ضد الشركة الناقلة، بسبب تدهور حالة المواطنين الصحية والنفسية"، متوعداً "الشركة بنشر تفاصيل الرحلة كاملة وقائمة الركاب الذين يطالبون بتوضيح هذه الحادثة، كما توعد "بمطالبة رئيس الوزراء بالتدخل لان هذه الحادثة تعد من مهامه الرئيسية".

واكمل: "يوم مرعب لمجموعة من الأطفال والنساء".

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