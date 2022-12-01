الإعلام والاتصالات تنشر فرقها الميدانية للتحقق من الغاء ضريبة تعبئة الهواتف النقالة (صور)

2022/12/01 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس، عن إطلاق فرق تفتيشية للتحقق ميدانياً من تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال بالأسواق المحلية في محافظات البلاد كافة.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة، أن "هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت عن إطلاق فرق تفتيشية للتحقق ميدانياً من تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال بالأسواق المحلية في محافظات البلاد كافة"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأكد، أن "الهيئة مصرة على تطبيق القرار بكل جزئياته والحد من أي تلاعب من بعض البائعين، لافتاً الى أن الشركات تعهدت بتعويض جميع الوكلاء عن خزين البطاقات التي تم استقطاع ضرائبها سابقاً".

ودعا رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بحسب البيان: "المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالرقم المجاني لخدمة صوت المستهلك 177 التابع للهيئة التي ستعمل على استلام الشكاوى وإحالتها للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عقد اجتماعاً طارئاً مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق مطلع الأسبوع الجاري حول التطبيق الفوري لقرار إلغاء ضرائب بطاقات التعبئة الذي تبنته الهيئة وأقره مجلس الوزراء مؤخراً.

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