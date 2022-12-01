المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

2022/12/01 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة بحسب البيان "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

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