2022/12/01 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، الخميس، 1 كانون الاول،...

ظهرت المقالة الإعلام والاتصالات تنشر فرقا ميدانية للتحقق من تطبيق قرار إلغاء ضريبة النقال أولاً على المسلة.

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