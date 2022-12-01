وزارة المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

2022/12/01 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول.

وقالت الوزارة في بيان، ان "دائرة المحاسبة باشرت اليوم، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".

واضافت ان "على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني"، داعية "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

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