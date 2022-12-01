بورصة العراق تتداول ثلاثة مليارات سهم في الاسبوع الاخير من تشرين الثاني

2022/12/01 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الثاني 2022 خمس جلسات تداول .

وذكر بيان للسوق ان "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (3) مليارات سهم"، لافتا الى ان "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بلغت أكثر من (4) مليارات دينار".

واضاف، ان "مؤشر التداول في السوق لأول اغلق جلسة من الأسبوع على (590.01) نقطة، بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (585.42) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.78%) عن اغلاقه في اول الجلسة"، مؤكدا انه "خلال الأسبوع نفذت أكثر من (3100) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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