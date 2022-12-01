لاغراض الجرد السنوي.. المصرف العراقي للتجارة يوقف معاملات القروض

2022/12/01 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الخميس، إيقاف استلام جميع المعاملات الائتمانية.

وقال الخبير الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) عقيل الشويلي في بيان إنه “سيتم إيقاف استلام جميع المعاملات الائتمانية الخاصة بالقروض من تاريخ (01/12/2022) ولغاية (15/01/2023)”.

وأضاف ان “ذلك جاء لأغراض الجرد السنوي”.

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