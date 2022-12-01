المصرف العراقي للتجارة يعلن إيقاف استلام جميع المعاملات الائتمانية

2022/12/01 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الخميس، إيقاف استلام جميع المعاملات الائتمانية.

وقال الخبير الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) عقيل الشويلي في بيان إنه “سيتم إيقاف استلام جميع المعاملات الائتمانية الخاصة بالقروض من تاريخ (01/12/2022) ولغاية (15/01/2023)”.

وأضاف ان “ذلك جاء لأغراض الجرد السنوي”.

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