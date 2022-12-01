2022/12/01 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة التربية، اليوم الخميس، بشأن ممثلياتها في إقليم كردستان، فيما ردَّت على الأنباء المتداولة بشأن نيّة غلقها بالكامل.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، للوكالة الرسمية، إن “هناك حديثاً يشاع حول نيّة وزارة التربية العمل على غلق الممثليات في إقليم كردستان، بعد عودة الأمن والاستقرار في كثير من المحافظات التي شهدت نزوحاً إلى الإقليم، منها المحافظات: (صلاح الدين، كركوك، نينوى، والأنبار)، وعليه تودُّ الوزارة أن توضح أنه لا وجود لنيّة غلق الممثليات بالكامل”.وأضاف فاروق، أن “الوزارة فتحت ممثليات في الإقليم من أجل الطلبة النازحين، ولكن بعد عودة الاستقرار إلى المحافظات المحررة، عاد الكثير من الطلبة إلى مناطق سكناهم الأصلية”.ولفت إلى أن “وزارة التربية بحاجة اليوم، إلى ترتيب أوراقها فيما يخص أعداد الطلبة في الممثلية وأعداد المدارس وكذلك الملاكات التدريسية، بشكل يتناسب طردياً مع المتطلبات والاحتياجات في الممثليات، وليس غلقاً للممثليات بشكل تام”.

التالي

منذ 4 ثواني

اطلاق سراح 368 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي

منذ ساعة واحدة

المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

منذ ساعة واحدة

المالية تنجز الدفعة الرابعة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لثلاث فئات

منذ ساعتين

وزيرة الهجرة تناقش خطة دمج مخيمات النازحين في كردستان

منذ 3 ساعات

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية مادة بإقليم كردستان تتعلق بالزواج الثاني

منذ 5 ساعات

مجلس الخدمة: يتعذر علينا قانوناً إطلاق استمارة التقديم على التعيين

منذ 17 ساعة

برعاية الحلبوسي..



أنطلاق المؤتمر التنظيمي لكوادر و شباب حزب تقدم / فرع نينوى

منذ 18 ساعة

انتعاش نهر ديالى لأول مرة منذ 3 سنوات

منذ 19 ساعة

الوقف السني يعلن استكمال إجراءات تثبيت موظفيه من المتعاقدين على الملاك الدائم

منذ 19 ساعة

المرور تشكل مجلساً تحقيقياً مع منتسبين تأخروا بإسعاف مصابين إثر حادث سير

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح إجراءاتها بشأن ممثلياتها بإقليم كردستان وحقيقة التوجّه لغلقها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح إجراءاتها بشأن ممثلياتها بإقليم كردستان وحقيقة التوجّه لغلقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).