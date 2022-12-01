فنان يتخيل أول مستوطنة بشرية إماراتية على المريخ في عام 2117..كيف ستبدو؟

2022/12/01 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتخيل فنان رقمي هندي مقيم في دبي، ما قد تبدو عليه أول مستوطنة بشرية على سطح الكوكب الأحمر، في سلسلة أطلق عليها اسم "EMARTIA" (إماراتيا)، المستوطنة الإماراتية في المريخ.

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