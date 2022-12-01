2022/12/01 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن اطلاق سراح (368) نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

واكدت الوزارة في بيان ان عدد النزلاء الرجال المفرج عنهم من سجون دائرة الاصلاح العراقية بلغ (298) فيما بلغ عدد النزيلات النساء المفرج عنهن (70)، مشيرة الى ان قسم الافراج في دائرة الاصلاح العراقية يعتمد قاعدة معلومات كاملة عن النزلاء تساهم في تسريع عملية الافراج عنهم حال انتهاء فترات محكوميتهم.

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