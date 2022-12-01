اقتصادي: التبادل التجاري بين الصين والعراق سيصل الى 44 مليار دولار

2022/12/01 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، أن العراق قد يكون تجاوز الخط الاحمر في علاقته مع الصين، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز 44 مليار دولار بنهاية 2022.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "البنتاغون الامريكي حذر العراق ودول اخرى في الشرق الاوسط من الاستمرار بالتعاون الواسع مع الصين بسبب انعكاساته السلبية على الولايات المتحدة".

وأضاف، أن "الصين هي اكبر شريك تجاري للعراق اذ وصل التعامل التجاري بينهما الى 33.7 مليار دولار خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام وهو يعني امكانية بلوغه اكثر من 40 مليار دولار في نهاية عام 2022".

وأوضح أن "صادرات العراق الى الصين تتركز في النفط الخام فيما يستورد العراق انواع مختلفة من السلع الصينية"، مبينا أن "الشركات الصينية تحظى باعمال واسعة في العراق في مجال البنى التحتية والانشاءات والطاقة وهي تعد المشغل الرئيس في خمس حقول عراقية هي : الرميلة وغرب القرنة /1 وميسان وحلفاية والاحدب فضلا عن احالة عدد آخر من الحقول النفطية والغازية الى الشركات الصينية ومنها حقل المنصورية الغازي كما تم احالة مصفى الفاو الاستراتيجي اليها فضلا عن اعمال كبيرة وواسعة في مجال الخدمات النفطية".

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