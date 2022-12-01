2022/12/01 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكا عدد من أهالي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، من اختفاء كارتات الشحن شركات الاتصالات في بعض مناطق العاصمة، بعد دخول قرار تخفيض أسعار بيع الكارتات.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) ان الكثير من مناطق العاصمة بغداد في جانب الكرخ والرصافة شهدت اختفاء كارتات الشحن شركات الاتصالات من المحلات المخصصة لبيعها، فيما شكا المواطنين من الامر مطالبين الجهات المختصة بكشف سبب ذلك.

وأضاف المراسل انه بحسب الأهالي، فإن أصحاب المحلات قالوا إن الكارتات نفدت لدينا وموزعي شركات الاتصالات يرفضون بيع ما لديهم من كارتات (ارصدة) لاسباب مجهولة، ولا نعلم هل لهذا الامر بقضية تخفيض أسعار الكارتات، بعد الغاء ضريبة الـ20%.

وأردف أن بعض المحلات تبيع الأرصدة فوق سعرها الرسمي والمفروض بـ(1000) دينار والبعض الآخر بـ(500) دينار، وبعضهم يرفض من الأساس بيع ما لديه من ارصدة بحجة بيعها جميعها وعدم تسلمه أي وجبات جديدة من الشركة نفسها.

وقرر مجلس الوزراء الثلاثاء (22 تشرين الثاني الماضي) إيقاف استقطاع الضريبة البالغة 20% على بطاقات شحن الهواتف والانترنت واعتبارا من 1 كانون الأول المقبل.

وبحسب هذا القرار فإنه من المفترض أن يبلغ سعر كارت الهاتف فئة 5 آلاف دينار والـ10 آلاف دينار بالقيمة ذاتها بالدينار العراقي دون إضافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارتات تعبئة الهواتف تختفي في بعض مناطق بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارتات تعبئة الهواتف تختفي في بعض مناطق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).