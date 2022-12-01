تكلفة المعيشة عالميا وعربيا .. قائمة المدن الأغلى والأرخص

2022/12/01 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم، مناصفة مع سنغافورة، المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالميا، بحسب ما أوردت مجلة "الإيكونوميست".

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