معدل مشاهدة كأس العالم في الشرق الأوسط يتخطى المليار

2022/12/01 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "بي إن سبورتس" أن معدلات

مشاهدة حفل الافتتاح ومباريات الجولة

الأولى من كأس العالم 2022 في منطقة الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا قد تخطت حاجز

المليار.

وأفادت الشبكة القطرية في بيان أن أكثر

من 11

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