10 منتخبات تبلغ دور الـ16 لكأس العالم

2022/12/01 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت 10 منتخبات حتى الآن، مقاعد لها في

دور الـ16 من نهائيات النسخة الـ22 من

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022،

المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18

ديسمبر الجاري.

أسدل الستار على مباريات المجموعتين

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