2022/12/01 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الأمين العام للجنة العليا

للمشاريع والإرث القطري، حسن الذوادي،

بموت ما بين 400 إلى 500 عامل مهاجر جراء

إنجاز مشاريع البناء تحضيرا لاستضافة

نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقال الذوادي، في مقابلة م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تعلن عدد العمال الذين توفوا أثناء بناء ملاعب المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تعلن عدد العمال الذين توفوا أثناء بناء ملاعب المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).