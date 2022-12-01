2022/12/01 | 17:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ODPMTExgCAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب رئيس الوزراء بزيارة المناطق الفقيرة بدلا من زيارة المسؤولين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالب رئيس الوزراء بزيارة المناطق الفقيرة بدلا من زيارة المسؤولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).